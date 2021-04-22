Резидент Comedy Club, который ранее принимал участие в шоу "Холостяк", однако так и не обрёл свою любовь.
О своей личной жизни Тимур Батрутдинов рассказал в шоу "Ошуительное Хоу", которое комик ведёт совместно с Гариком Харламовым.
Юморист признался, почему до сих пор холост.
В новом выпуске комедийной программы Батрутдинов предстал в стильной шёлковой рубашке и классическом костюме.
Гости проекта похвали элегантность комика.
"Батруха — самый красивый из мужчин", — сказал коллега Тимура Гарик Харламов.
Холёный холостяк объяснил, что опасается вступать в брак, так как боится, что утратит свою неотразимость.
"Перестану заниматься собой", — заявил он.
Солист LittleBig Илья Прусикин решил подшутить над Батрутдиновым.
"Прикинь, и это он еще собой занимается!" — съязвил музыкант.
Тимуру Батрутдинову часто приписывают роман с Ольгой Бузовой, однако звёзды не раз объясняли, что они просто друзья.
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