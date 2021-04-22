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Батрутдинов объяснил, почему до сих пор холост

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Резидент Comedy Club, который ранее принимал участие в шоу "Холостяк", однако так и не обрёл свою любовь.

Батрутдинов объяснил, почему до сих пор холост

О своей личной жизни Тимур Батрутдинов рассказал в шоу "Ошуительное Хоу", которое комик ведёт совместно с Гариком Харламовым.

Юморист признался, почему до сих пор холост.

В новом выпуске комедийной программы Батрутдинов предстал в стильной шёлковой рубашке и классическом костюме.

Гости проекта похвали элегантность комика.

"Батруха — самый красивый из мужчин", — сказал коллега Тимура Гарик Харламов.

Холёный холостяк объяснил, что опасается вступать в брак, так как боится, что утратит свою неотразимость.

"Перестану заниматься собой", — заявил он.

Солист LittleBig Илья Прусикин решил подшутить над Батрутдиновым.

"Прикинь, и это он еще собой занимается!" — съязвил музыкант.

Тимуру Батрутдинову часто приписывают роман с Ольгой Бузовой, однако звёзды не раз объясняли, что они просто друзья.

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Тимур Батрутдинов – Как Живет Главный Холостяк России
Автор: Елена Былкина
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