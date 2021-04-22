Джонни Депп обратился к поклонникам на русском языке

Знаменитый капитан Джек Воробей заговорил по-русски. Звезда мирового масштаба приглашает жителей России посетить премьеру нового фильма.

Джонни Депп записал видеообращение к российским почитателям его таланта, призывая зрителей посмотреть новый фильм с его участием.

Деппу нелегко было говорить на русском языке, поэтому скоро знаменитый артист перешел на английский.

"Привет, Россия! — сказал Депп на русском, а затем продолжил уже на родном языке. — Это важная история, которая вдохновит каждого из вас. Спасибо".

Картина "Великий", посмотреть которую рекомендует звезда фильма "Пираты Карибского моря", посвящёна экологической проблеме. В фильме рассказывают о катастрофе в Японии: в 1950-х годах в стране восходящего солнца была загрязнена ртутью бухта Мини-мата.

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