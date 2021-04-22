Стужук сфотографировалась для мужского журнала в откровенном наряде

Многодетная мать, которая недавно сделала пластику груди, опубликовала жаркие снимки в Instagram.

София Стужук разделась, чтобы показать себя во всей красе на обложке апрельского номера украинского журнала Playboy. Девушка осталась очень довольная своими снимками, поэтому поделилась своей гордостью в личном Instagram-аккаунте.

"Я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy. Да, мамка троих малышей! А что тут такого?! Я не поставила крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка", — прокомментировала София смелые фотографии.

Девушка предстала на глянцевой обложке в нескольких комплектах эротического нижнего белья.

Подписчики оценили обновлённую грудь блогера.

Стужук, экс-супруг которой скончался несколько месяцев назад от коронавируса, встречается сейчас с украинским телеведущим Андреем Шатырко.

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