Многодетная мать, которая недавно сделала пластику груди, опубликовала жаркие снимки в Instagram.
София Стужук разделась, чтобы показать себя во всей красе на обложке апрельского номера украинского журнала Playboy. Девушка осталась очень довольная своими снимками, поэтому поделилась своей гордостью в личном Instagram-аккаунте.
"Я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy. Да, мамка троих малышей! А что тут такого?! Я не поставила крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка", — прокомментировала София смелые фотографии.
Девушка предстала на глянцевой обложке в нескольких комплектах эротического нижнего белья.
Подписчики оценили обновлённую грудь блогера.
Стужук, экс-супруг которой скончался несколько месяцев назад от коронавируса, встречается сейчас с украинским телеведущим Андреем Шатырко.
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