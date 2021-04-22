Стилист обвинил Ларису Долину в отсутствии вкуса

Звёздный модельер Джемал Махмудов раскритиковал гардероб народной артистки России.

ДОКТОР СТИЛЬ | ОБРАЗ ЗА 24 часа | ЛАРИСА ДОЛИНА

Лариса Долина ранее объясняла, что целиком и полностью доверяет вкусу своей дочери Ангелины Миончинской. Артистка отметила, что дочь обладает отменным вкусом, а также работала в сфере модной индустрии, поэтому она полагается на рекомендации наследницы в вопросах моды и стиля.

Джемал Махмудов не одобрил одежду Ларисы Александровны, проведя ревизию в гардеробе певицы. Всё это проходило в рамках YouTube-шоу "Доктор Стиль".

Исполнительница не только допустила стилиста в свой гардероб, но и позволила ему прямо на ней разрезать её леопардовое платье.

Лариса Александровна прислушивалась к мнению профессионала. Артистка заметно постройнела, поэтому нуждалась в совете специалиста.

"Недавно я был в гостях у Ларисы Долиной и изучил её гардероб с концертными костюмами. Открыв шкаф, я увидел всё, кроме стиля! Пришлось бороться… Красоту надо показывать! Но для вашего грядущего юбилейного концерта можно придумать что-то новое", — объяснил Махмудов в шоу "Доктор Стиль".