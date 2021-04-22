Юрий Лоза призвал предать тело Ленина земле

В 151 день рождения вождя автор хита "Плот" выступил с предложением вынести тело Ленина из Мавзолея и похоронить.

Мумифицированнное тело лидера большевиков уже почти век находится на Красной площади. Музыканту не нравится, что главная площадь страны превращена в усыпальницу. Он считает, что человеческие останки нужно перенести на кладбище, а вместо них сделать мемориал.

"Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле", — объяснил свою позицию Лоза в YouTube-шоу "В гостях у Гордона".

Юрий Эдуардович объяснил, что мумификация не имеет ничего общего с русской традицией, так как была заимствована у египтян.

"Давайте его захороним! Отправить в Египет? Там он никому не нужен. А у нас какой-то мемориал можно сделать, безусловно. Перенести все эти урны с прахом туда, вот и всё", — сказал исполнитель.

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