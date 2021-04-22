22 апреля исполнился 151 год со дня рождения главного идеолога марксизма, основоположника партии большевиков Владимира Ильича Ленина.
Писатель Захар Прилепин опубликовал в своём Instagram пост, посвящённый тому, кто живее всех живых.
"Ленин. 22 апреля. Титан. Наряду с Достоевским, Гагариным, Чайковским и ещё несколькими — тот русский, чьё имя всегда будут знать во всём мире. Для всех брошенных, несчастных, нищих — наряду с Че Геварой - тот самый супергерой, что несет надежду на освобождение и счастье. Круче, чем Терминатор, Джокер и человек-паук. Кстати, Ленин герой тысячи их убогих комиксов. Всегда отрицательный. Потому что боятся. Правильно делают, что боятся. #Ленин", — написал лидер партии "За правду" в своём микроблоге.
Мнение подписчиков насчёт знаковой исторической фигуры разделились.
"Хоть, Вы и Православный и признанный писатель, но какой то "всеядный"….Этот тип был демон, и как Христианина, у вас странное понятие……, где ваше "за Правду"???!!!" — вопрошали фолловеры.
"С днём рождения, дедушка Ленин! Человек, изменивший мир, создавший Государство, в которомом были социальные гарантии и права народа!", — написали сторонники реформ Владимира Ильича.
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