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Круче, чем Терминатор: Прилепин поздравил Ленина с днём рождения

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22 апреля исполнился 151 год со дня рождения главного идеолога марксизма, основоположника партии большевиков Владимира Ильича Ленина.

Круче, чем Терминатор: Прилепин поздравил Ленина с днём рождения

Писатель Захар Прилепин опубликовал в своём Instagram пост, посвящённый тому, кто живее всех живых.

"Ленин. 22 апреля. Титан. Наряду с Достоевским, Гагариным, Чайковским и ещё несколькими — тот русский, чьё имя всегда будут знать во всём мире. Для всех брошенных, несчастных, нищих — наряду с Че Геварой - тот самый супергерой, что несет надежду на освобождение и счастье. Круче, чем Терминатор, Джокер и человек-паук. Кстати, Ленин герой тысячи их убогих комиксов. Всегда отрицательный. Потому что боятся. Правильно делают, что боятся. #Ленин", — написал лидер партии "За правду" в своём микроблоге.

Мнение подписчиков насчёт знаковой исторической фигуры разделились.

"Хоть, Вы и Православный и признанный писатель, но какой то "всеядный"….Этот тип был демон, и как Христианина, у вас странное понятие……, где ваше "за Правду"???!!!" — вопрошали фолловеры.

"С днём рождения, дедушка Ленин! Человек, изменивший мир, создавший Государство, в которомом были социальные гарантии и права народа!", — написали сторонники реформ Владимира Ильича.

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22 апреля 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Автор: Елена Былкина
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