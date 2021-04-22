Супруга известного футболиста объяснила, почему разорвала деловые отношения с блогером Ильёй Милохиным.
Мария Погребняк, занимающаяся продюсированием блогера, рассказала, что Илье окажут помощь в реабилитационной клинике, так как молодой человек стал употреблять запрещённые вещества.
О проблеме Милохина-старшего Мария рассказала на своей странице в Instagram.
"В последнее время он вёл себя очень странно — мог не приехать на съёмки, недопонимания с ребятами из дома. О слове "семья" пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме и просто собрался и куда-то уехал", — объяснила светская львица в микроблоге.
Погребняк рассказала, что очень старалась наладить с парнем контакт.
"Но в прошлую пятницу он сорвал концерт у своей группы @negovori_mame и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещённые вещества. Больно? Честно, да", — поделилась своим расстройством Мария.
Светская львица объяснила, что хочет помочь Илье Милохину, поэтому настаивает на том, чтобы молодой человек лёг на реабилитацию в клинику.
"Что будет дальше — увидим", — написала Погребняк.
Подписчиков известие о проблемах старшего брата Дани Милохина очень огорчило.
"Психотерапевт ему нужен, много боли и обиды в нём";
"Мария, помогите! Он хороший парень";
"Не бросай его, поддержка ему нужна", — прокомментировали пост фолловеры.
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