Максакова просит полицию спасти её от мужа

Оперная дива подозревает, что её бывший муж Владимир Тюрин имеет связь с криминальным миром и обладает статусом "вора в законе". Максакова опасается, что экс-супруг будет ей мстить.

Как сообщает "Коммерсант", глаза Марии Максаковой на её бывшего мужа открыла передача на YouTube-канале. В программе говорилось о ворах в законе. Главным героем выпуска был именно Тюрин.

В заявлении Максакова объясняет, что воровской статус её бывшего мужа стал "общеизвестным". Она считает, что действия Тюрина подпадают под статью УК "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Артистка опасается экс-супруга. Она предполагает, что бывший муж может прибегнуть к её "физическому устранению".

"В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной", — приводит текст заявления издание "Коммерсант".

Исполнительница Мария Максакова вернулась из Киева в Москву. Женщину упрекают в атироссийских высказываниях, однако она уверяет, что её высказывание о "жабах" и "кротах" относилось к её окружению, а не ко всем россиянам.

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