Представитель Верки Сердючки рассказал о состоянии артиста

На страничке в Instagram Андрея Данилко появилось сообщение на фоне слухов о неизлечимой болезни артиста.

Менеджер 47-летнего певца уверил, что беспокоиться о самочувствии звезды не стоит.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм", — сообщается в микроблоге популярного шоумена.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что продюсер артиста Юрий Никитин рассказал о серьезном недуге Данилко. Также сообщалось, что здоровьем артиста занялась "большая группа специалистов" со всей Европы.

Вскоре Никитин опроверг свои слова о тяжёлом состоянии певца. Он объяснил, что с Андреем всё в порядке, а его фразу неправильно истолковали, потому что слова были вырваны из контекста.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в своём микроблоге ранее объяснял, что у Андрея Данилко началась депрессия после того, как в России против него устроили травлю из-за его выступления на Евровидении.

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