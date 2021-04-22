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Представитель Верки Сердючки рассказал о состоянии артиста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На страничке в Instagram Андрея Данилко появилось сообщение на фоне слухов о неизлечимой болезни артиста.

Представитель Верки Сердючки рассказал о состоянии артиста

Менеджер 47-летнего певца уверил, что беспокоиться о самочувствии звезды не стоит.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм", — сообщается в микроблоге популярного шоумена.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что продюсер артиста Юрий Никитин рассказал о серьезном недуге Данилко. Также сообщалось, что здоровьем артиста занялась "большая группа специалистов" со всей Европы.

Вскоре Никитин опроверг свои слова о тяжёлом состоянии певца. Он объяснил, что с Андреем всё в порядке, а его фразу неправильно истолковали, потому что слова были вырваны из контекста.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в своём микроблоге ранее объяснял, что у Андрея Данилко началась депрессия после того, как в России против него устроили травлю из-за его выступления на Евровидении.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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