Зайцев прекратил общение с рэпером Гарафутдиновым из-за видео в Tik Tok

Родным и близким кутюрье удалось вырвать мастера из цепких рук людей, которых сын Зайцева Егор назвал "серийными опекунами".

Вячеслава Зайцева возмутило, что рэпер без его согласия разместил в Сети спорные кадры с его участием.

Знаменитый модельер стал гостем ток-шоу "Пусть говорят". Выпуск передачи посвятили скандалу вокруг именитого кутюрье. Вопросы вызвало поведение семьи Гарафутдиновых, которая обосновалась в доме модельера.

На кадрах, которые Гарафутдиновы выкладывали в Tik Tok, король подиума выглядел болезненно и с трудом говорил.

Сын Вячеслава Михайловича уверял, что "друзьями" кутюрье движут корыстные мотивы. Они якобы хотят заполучить имущество модельера.

В эфире шоу на Первом канале Зайцев объяснил, что не находится ни под чьим влиянием, не пускает в свой особняк аферистов, а как только узнал, что видео с его участием появилось в интернете, то сразу прекратил общение с Гарафутдиновыми.

В дом к модельеру, по просьбе родственников знаменитости, наведались представители правоохранительных органов, чтобы убедиться, что с Вячеславом Михайловичем всё в порядке.

Появление кутюрье на публике несколько успокоило его поклонников, близких и друзей.

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