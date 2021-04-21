Манукян рассекретил истинную причину хирургической операции

Ранее экс-бойфренда Ольги Бузовой обвиняли в том, что он предпочёл липосакцию вместо того, чтобы избавляться от лишнего веса в спортзале.

Блогер Давид Манукян перенёс операцию. Ранее все были уверены, что она преследовала лишь эстетические цели, однако выяснилось, что на операцию Дава лёг по медицинским показаниям.

Рэпер пожаловался, что в его организме произошёл гормональный сбой. Его последствия можно было удалить только с помощью хирургического вмешательства.

Манукян объяснил, что ранее весил 106 кг. После участия в шоу "Танцы со звёздами" он сбросил шесть килограммов. Семь килограммов выкачали из него во время операции. Теперь блогер придерживается строгой диеты, которая помогает ему держать себя в форме.

В качестве подтверждения достигнутых результатов Манукян показал свой рельефный торс, опубликовав несколько снимков в полупрозрачной рубахе в Instagram.

"Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны", — передаёт слова Давы "СтарХит".

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