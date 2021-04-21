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Сколько денег потратила Лариса Долина на своё преображение?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница хита "Погода в доме" удивляет публику своей стройностью и моложавостью.

Сколько денег потратила Лариса Долина на своё преображение?

Интернет-аудитория, глядя на то, как Лариса Долина с каждым месяцем становится всё краше, заподозрили артистку в том, что она прибегает к услугам пластических хирургов.

Сама Лариса Александровна уверяет, что избегает подобных методов погони за красотой и молодостью.

Певица в свои 65 лет выглядит на сорок. О том, как ей это удаётся, исполнительница рассказала в одной из телевизионных передач.

Народная артистка России объяснила, что секрет её привлекательности — в здоровом питании и умении правильно себя преподносить.

"Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну, и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов. Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание. Довольно продолжительное — 19 часов. Только пью воду", — рассказала Долина в шоу Doctor Style.

Певица отвечает, что в вопросах стиля полностью доверяет своей дочери Ангелине Миончинской.

"Она мне посылает фотографии той или иной вещи, и я выбираю то, что мне понравилось. У неё у самой очень хороший вкус, она какое-то время работала в индустрии моды, поэтому я ей доверяю", — объяснила звезда.

Таким образом Лариса Александровна экономит и на пластических хирургах, и на стилистах.

Если верить певице, то изумительный результат во внешности ей удаётся достичь при минимальных материальных вложениях.

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"Звезды сошлись": Диета Ларисы Долиной (28.03.2021)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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