Емельяненко ответил на вызов Джигана

Рэпер Джиган заявил, что готов встретиться на ринге в формате профессионального боксёрского поединка со знаменитым бойцом ММА Александром Емельяненко.

Аудиторию крайне заинтересовал этот вызов. Публика забросала исполнителя нетерпеливыми вопросами о том, когда они смогут увидеть этот занимательный поединок.

Рэпер парировал, отметив, что не готов драться с Александром Емельяненко бесплатно и затребовал за данный бой 50 миллионов рублей.

Информация дошла и до самого спортсмена, который с пониманием отнёсся к запросам супруга Оксаны Самойловой. ⠀

"Слышал, что Джиган запросил 50 миллионов за бой со мной. Что могу сказать — адекватная сумма. Медицина сейчас очень дорогая, и на лечение и восстановление после нашего поединка ему точно понадобится не меньше. А ведь он многодетный отец, ему же ещё семью кормить. Джиган, ты уверен в том, что делаешь?!" — цитирует слова Емельяненко издание "Всё про спорт".

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