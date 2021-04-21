Галкин объяснил необычное поведение Пугачёвой в гостях у Зайцева

Алла Борисовна с Максимом Галкиным почтили своим присутствием праздник, организованный в честь дня рождения знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева.

Однако Примадонна была не готова к тому, что её ждало на вечеринке. Звёзды первой величины, привыкшие к тому, что их личное пространство тщательно охраняют, столкнулись с потоком людей. Толпа окружила Аллу Борисовну со всех сторон.

Мероприятие было не совсем организационно продумано, поэтому артистам пришлось спешно ретироваться.

Многие упрекнули Примадонну в том, что она недостаточно уважает своего старого друга, который придумал для неё знаменитый балахон.

В ответ на упрёки высказался супруг маститой певицы Максим Галкин.

"В нынешнее пандемическое время мы очень долго не задерживаемся на публичных мероприятиях. Мы стараемся и себя беречь, и других беречь, поэтому сокращаем срок пребывания, когда множество людей. Никакого бегства не было", — объяснил Галкин в интервью Дмитрию Борисову.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.