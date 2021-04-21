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Галкин объяснил необычное поведение Пугачёвой в гостях у Зайцева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Борисовна с Максимом Галкиным почтили своим присутствием праздник, организованный в честь дня рождения знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева.

Галкин объяснил необычное поведение Пугачёвой в гостях у Зайцева

Однако Примадонна была не готова к тому, что её ждало на вечеринке. Звёзды первой величины, привыкшие к тому, что их личное пространство тщательно охраняют, столкнулись с потоком людей. Толпа окружила Аллу Борисовну со всех сторон.

Мероприятие было не совсем организационно продумано, поэтому артистам пришлось спешно ретироваться.

Многие упрекнули Примадонну в том, что она недостаточно уважает своего старого друга, который придумал для неё знаменитый балахон.

В ответ на упрёки высказался супруг маститой певицы Максим Галкин.

"В нынешнее пандемическое время мы очень долго не задерживаемся на публичных мероприятиях. Мы стараемся и себя беречь, и других беречь, поэтому сокращаем срок пребывания, когда множество людей. Никакого бегства не было", — объяснил Галкин в интервью Дмитрию Борисову.

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Что Алла Пугачева со слезами на глазах подарила Вячеславу Зайцеву на его День рождения.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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