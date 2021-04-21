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Жених Макеевой официально развёлся с матерью своих детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одинокая многодетная мать Светлана Малькова опубликовала эмоциональный пост, в котором обращается к разлучнице и к бывшему мужу.

Жених Макеевой официально развёлся с матерью своих детей

Бойфренд актрисы Анастасии Макеевой теперь не отягощён узами брака. О свободном статусе женщина сообщила своему неверному экс-супругу в Instagram.

Светлана опубликовала в своём микроблоге огромный пост, в котором яростно обличает Анастасию Макееву, которая ранее опубликовала их переписку.

"Анастасия! Остановись! Не могу её отметить, т. к. заблокировала она меня и понятно почему, думаю ей передадут! Не унижайся ты так дальше и не унижай моих детей! Ну выложила ты переписки, допустим на тебя я буду подавать за это в суд, но я то только выиграю, пойми ты!" — пишет Малькова.

Светлана упрекнула супруга в мизерных алиментах, которые он собирается выплачивать детям.

"Ты же в суду алименты детям присвоил 30 тыс на четверых, на своих любимых детей, по 7500 на каждого, только судья не дурак. Да, и кстати, Рома, ты же в суды не ходишь, хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля!" — отметила многодетная мать.

Малькова просит супруга не ломать психику их детей.

"Сохрани ради своих "любимых" детей светлые воспоминания о семье! Я прошу тебя! Не позволяй Макеевой ломать психику детей и поливать их мать грязью! Ты можешь продолжать, твой выбор, только дети это видят. Но хотя бы оставь у детей светлые воспоминания о прошлой жизни, пожалей их", — взмолилась Светлана.

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Анастасия Макеева и Роман Мальков объявили войну бывшей жене - Светлане Мальковой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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