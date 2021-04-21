Александр Морозов прокомментировал слова студентки об "изнасиловании"

Звезда "Кривого зеркала" признался, что испытывает искренние чувства к 22-летней Елизавете Еременко и надеется, что их роман продолжится.

Александр Морозов, который известен своими клоунскими номерами в театре Евгения Петросяна "Кривое зеркало", не стал отрицать, что имел любовную связь с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.

Заметно преобразившийся артист, который избавился с помощью нескольких сложных операций от лишнего веса, объяснил, что близко знаком с Елизаветой Еременко.

Студентка ранее пожаловалась, что юморист воспользовался тем, что они остались наедине и принудил её к интиму.

Морозов не признаёт, что изнасиловал девушку.

"Получается, что я стал жертвой харассмента. Бред, конечно, тем не менее. … Секс был. … Она ничего не придумала. Но насилия же никакого не было. Она врет откровенно", — рассказал Морозов в интервью Пятому каналу.

Комик уверен, что девушка совершает ошибку, прибегая к клевете. Он надеется, что она откажется от своих слов, и они продолжат приятное общение.

"Да я на все готов. Она — хорошая девочка. Я не совсем тупой, чтобы это не разглядеть. Мне кажется, что она — хороший человек. Но просто чего-то попутала. … Да, она мне до сих пор нравится!" — объяснил юморист.

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