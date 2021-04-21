Пятилетняя дочь Ксении Бородиной не может отучиться от соски

Ведущая "Дома-2" попросила совета у подписчиков, удивляясь тому, что её дочка Теона хочет вернуться в младенчество.

Ксения Бородина подняла на своей страничке Instagram тему материнства и детства. Звезда ТВ рассказала о том, что её дочка требует бутылочку и не хочет расставаться с пустышкой.

"Девочки, мамочки, а может и папы в курсе. Было ли у вас такое, что ребёнок опять хотел стать маленьким? Теона попросила достать бутылочку и повесила соску на одежду (исключительно дома), иногда вспоминает про неё и то — соска игрушечная. Играть с ней в эту игру? Или как быть?" — вопрошает телеведущая.

Ксения отмечает, что девочка стремится притвориться совсем крошкой.

"Она то забывает про это, то опять вспоминает. Говорит на 5 минут как малышка, потом опять начинает нормально общаться. Все это исключительно в рамках дома и домашних. Но из бутылочки пить очень нравится ей. Я не вижу ничего криминального, но вдруг ваш совет поможет. Истерики не наблюдаю, смена настроения бывает, кризис 5 лет никто не отменял конечно. Много играет в дочки матери, куклы, всё это есть" — пишет обеспокоенная Бородина.

Подписчики поспешили успокоить телеведущую.

"Боже, как мы её понимаем. Мы и в 34 хотим соску уже, мы устали. Мы хотим на ручки", — пошутила одна из подписчиц, комментарий который набрал несколько тысяч лайков.

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