Ксения Бородина резко высказалась в адрес Виктории Бони

Конфликт между звёздами "Дома-2" разгорелся из-за съёмок нового сезона телестройки.

Ранее Виктория Боня в одном из интервью пожаловалась, что Ксения Бородина не желает видеть её соведущей "Дома-2".

Звезда "золотого состава" телестройки уверена, что Бородина не может порадоваться чужому успеху.

Ольга Бузова отказалась вести "Дом-2" на канале "Ю". Вместо неё якобы хотели пригласить на роль ведущей Вкиторию Боню, которая посетовала на непростой характер Бородиной, у которой, как выразилась Боня, "бывают затмения".

Ксения Бородина не заставила себя долго ждать с ответом. Он довольно язвительно отозвалась об экс-участнице "Дома-2".

"Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы, решила пропиариться и как всегда на моем имени. Объясню один раз на пальцах для всех. Если кто-то сам по себе интересная личность, и руководство проекта заинтересовано в нем как в ведущей или ведущем — ее или его пригласят. А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ нужно упомянуть мое имя в нелицеприятном контексте — значит уровень не тот", — сказала Бородина, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram.

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