Актёр и телеведущий Михаил Шац рассказал полукриминальную историю из 2000-х.
Шац вспомнил, как его пару десятилетий назад пригласили вести праздник на яхте одного бизнесмена в Ялте. Коммерсант по имени Макс ожидал, что к нему прибудут несколько сот человек, тогда как на его день рождения пришли чуть больше десятка гостей.
Богатый клиент не на шутку был взбешён. Его сопровождали несколько охранников с автоматами. Концертная программа Шаца показалась виновнику торжества не смешной.
На празднике также выступали также Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые поспешно закрылись в гримёрке по соображения собственной безопасности.
"А за ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор. Я вообще не понял, что происходит", — рассказал Шац на YouTube-канале WOO DOO MEDIA.
Выручило артистов то, что скоро на сцену вышли музыканты группы "Агата Кристи".
"Нас спасла в этой ситуации группа "Агата Кристи". Ребята были на пике карьеры и торчали прямо по-чёрному. Солисты — братья Самойловы — оба пришли невменько. Они совпали с Максом состоянием, такой резонанс", — рассказал Шац.
Михаил вспомнил, что музыканты привели в восторг именинника, который забыл все обиды и радостно пел вместе с артистами.
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