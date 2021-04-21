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Шац рассказал, как группа "Агата Кристи" спасла жизнь Варум и Агутину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Михаил Шац рассказал полукриминальную историю из 2000-х.

Шац рассказал, как группа "Агата Кристи" спасла жизнь Варум и Агутину

Шац вспомнил, как его пару десятилетий назад пригласили вести праздник на яхте одного бизнесмена в Ялте. Коммерсант по имени Макс ожидал, что к нему прибудут несколько сот человек, тогда как на его день рождения пришли чуть больше десятка гостей.

Богатый клиент не на шутку был взбешён. Его сопровождали несколько охранников с автоматами. Концертная программа Шаца показалась виновнику торжества не смешной.

На празднике также выступали также Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые поспешно закрылись в гримёрке по соображения собственной безопасности.

"А за ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор. Я вообще не понял, что происходит", — рассказал Шац на YouTube-канале WOO DOO MEDIA.

Выручило артистов то, что скоро на сцену вышли музыканты группы "Агата Кристи".

"Нас спасла в этой ситуации группа "Агата Кристи". Ребята были на пике карьеры и торчали прямо по-чёрному. Солисты — братья Самойловы — оба пришли невменько. Они совпали с Максом состоянием, такой резонанс", — рассказал Шац.

Михаил вспомнил, что музыканты привели в восторг именинника, который забыл все обиды и радостно пел вместе с артистами.

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МИХАИЛ ШАЦ - ХУДШИЙ КОРПОРАТИВ х ВОТ ЧТО Я ПОНЯЛ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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