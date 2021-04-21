Моргенштерн испугался выступать на Украине

Знаменитый рэпер признался, что опасается появляться в некогда дружественном государстве.

Алишер Валеев, выступающий под сценическим псевдонимом Моргенштерн, решил отменить несколько своих концертов на Украине.

Исполнитель объяснил, что боится выступать в соседней стране, особенно после случая в Одессе.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большинство артистов уже всё перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать, — рассказал Моргенштерн о своём намерении во время прямого эфира в Instagram.

Музыкант уже сумел навлечь на себя гнев граждан Украины в 2019 году.

Тогда во время пожара в учебном заведении погибли двенадцать студентов. Моргенштерн, прибывший на Украину с выступлениями, назвал траур, объявленный в городе, "показухой".

В списке гастрольных городов значились Киев, Запорожье, Харьков. Концерты должны были пройти этим летом.

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