Жители деревни Грязь недовольны соседством Пугачёвой и Галкина

Местное население пункта ополчилось на звёздных соседей.

Для проживания Примадонна со своим супругом Максимом Галкиным выбрали небольшое сельское поселение в Московской области. Замок знаменитых супругов поражает окружающих величием и помпезностью.

Многие жители посёлка обрадовались, что в их сельском поселении появилась такая самобытная достопримечательность, однако нашлось немало и недовольных.

В частности претензии местных жителей касаются того, что состоятельные артисты изменили окружающий пейзаж. За огромным трёхметровым забором не видно пруд.

Кроме того, соседи звёздной четы жалуются на то, что качество асфальтового покрытия в деревне существенно пострадало от того, что к замку часто приезжают огромные фуры, разбивающие асфальтовую дорогу.

"Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачёва ничего не делает, ни глава деревни", — цитирует слова местной жительницы издание "Собеседник".

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