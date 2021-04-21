Волочкова сделала поперечный шпагат верхом на лошади

Балерина славится своей великолепной растяжкой. На этот раз экс-прима Большого театра продемонстрировала один из самых удивительных поперечных шпагатов.

Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором она сделала шпагат, сидя верхом на лошади.

Балерина оказалась превосходной наездницей. Прямо в седле она сделала сложную гимнастическую фигуру. Её длинные стройные ноги воспарили в воздухе и образовали правильную горизонтальную линию.

Лошадиная стать хорошо гармонизирует с изяществом и царственной осанкой танцовщицы.

"Вот и в конный клуб @newcentury_equicenter я сегодня успела заехать к моей подруге чемпионке Наде Флоринской @florinskayn. Мне выдалась возможность прокатиться на новой лошади Нади Оливии. Это порода Шайр. Порода самых высоких лошадей в мире. А я всегда люблю быть на высоте. Ее рост 196 см. А родители — чемпионы мира по породе!" — написала Анастасия под снимком.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.