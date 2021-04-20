Из грязи в пещере извлекли ДНК древнего медведя

Медведи, жившие около 16 тысяч лет назад, использовали пещеры в качестве туалета. Благодаря этому учёные смогли выделить их ДНК из образцов почвы в пещере Чикиуите.

Это стало настоящим прорывом в науке, так как теперь специалисты могут получать древнюю ДНК не только из окаменелых останков.

Анализ костей и следов ДНК также доказал присутствие других животных, среди которых полёвки, грызуны, крысы-кенгуру.

На основании этих образцов учёные секвенировали и полностью воссоздали геномы двух медведей, живших в эпоху верхнего палеолита.

Первый экземпляр оказался предком современного американского чёрного медведя, а второй родственник ныне вымершего гигантского короткомордого медведя.

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