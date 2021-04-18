Чуть больше недели назад рэпер записал видеообращение, посвященное смерти своего коллеги по цеху DMX. Сегодня стало известно, что Black Rob ушел вслед за ним.
В 51 год у Black Rob были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Последнее время он жаловался на плохое самочувствие и часто находился под наблюдением врачей в больнице.
Деньги на лечение ему собирали поклонники, поскольку после возвращения из тюрьмы рэпер не смог построить карьеру.
Причиной стала почечная недостаточность. Болезнь лечили в Атланте. Состояние Black Rob отягощалось недавно перенесенным инсультом.
В годы своей популярности он сотрудничал с такими звездами, как P. Diddy, Дженнифер Лопес, Lil Kim и другими.
Поклонники до последнего надеялись, что он выкарабкается. Мужчина умер у себя дома спустя несколько дней после выписки из больницы.
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