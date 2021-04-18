Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Андрей Данилко лечится у европейских врачей
Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа трогательное письмо
Кто прислал Пугачёвой самый огромный букет цветов на день рождения?
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Киркоров признался, что они с Пугачёвой в ссоре
Тима Белорусских показал пятилетнюю дочь
Мужу Ксении Бородиной дали в глаз
Дочь Трофима не ориентируется на песни звёздного отца
Константин Богомолов назвал сумасшедшим поклонника Собчак

Рэпер Black Rob умер после выписки из больницы

Шоу-бизнес » Зарубежный

Чуть больше недели назад рэпер записал видеообращение, посвященное смерти своего коллеги по цеху DMX. Сегодня стало известно, что Black Rob ушел вслед за ним.

Рэпер Black Rob умер после выписки из больницы

В 51 год у Black Rob были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Последнее время он жаловался на плохое самочувствие и часто находился под наблюдением врачей в больнице.

Деньги на лечение ему собирали поклонники, поскольку после возвращения из тюрьмы рэпер не смог построить карьеру.

Причиной стала почечная недостаточность. Болезнь лечили в Атланте. Состояние Black Rob отягощалось недавно перенесенным инсультом.

В годы своей популярности он сотрудничал с такими звездами, как P. Diddy, Дженнифер Лопес, Lil Kim и другими.

Поклонники до последнего надеялись, что он выкарабкается. Мужчина умер у себя дома спустя несколько дней после выписки из больницы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Black Rob - Whoa! (Official Music Video)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Рэпер Black Rob умер после выписки из больницы
Михаил Шуфутинский перенес серьёзную операцию
Митя Фомин оправдался за странную фотосессию с собакой
Андрей Данилко лечится у европейских врачей
Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа трогательное письмо
Кто прислал Пугачёвой самый огромный букет цветов на день рождения?
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Киркоров признался, что они с Пугачёвой в ссоре
Тима Белорусских показал пятилетнюю дочь
Мужу Ксении Бородиной дали в глаз
Популярное
Российский шоу-бизнес
Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+

Актриса приоткрыла завесу тайны и объяснила, как на самом деле в кино снимают постельные сцены.

Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
США и Канада. Новости и аналитика
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Экономика и бизнес
Останется ли Украина транзитёром газа?
Российский шоу-бизнес
Кто прислал Пугачёвой самый огромный букет цветов на день рождения?
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Пугачёва похвасталась морем цветов после своего дня рождения
Общество
Навальный объяснил, почему к нему не пускают врача
Звёзды Голливуда написали письмо в поддержку Навального
Шоу-бизнес
Звёзды Голливуда написали письмо в поддержку Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников