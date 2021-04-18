Рэпер Black Rob умер после выписки из больницы

Чуть больше недели назад рэпер записал видеообращение, посвященное смерти своего коллеги по цеху DMX. Сегодня стало известно, что Black Rob ушел вслед за ним.

В 51 год у Black Rob были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Последнее время он жаловался на плохое самочувствие и часто находился под наблюдением врачей в больнице.

Деньги на лечение ему собирали поклонники, поскольку после возвращения из тюрьмы рэпер не смог построить карьеру.

Причиной стала почечная недостаточность. Болезнь лечили в Атланте. Состояние Black Rob отягощалось недавно перенесенным инсультом.

В годы своей популярности он сотрудничал с такими звездами, как P. Diddy, Дженнифер Лопес, Lil Kim и другими.

Поклонники до последнего надеялись, что он выкарабкается. Мужчина умер у себя дома спустя несколько дней после выписки из больницы.

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