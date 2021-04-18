Михаил Шуфутинский перенес серьёзную операцию

Звезда отечественного шансона был вынужден прибегнуть к хирургической помощи. Резко наклоняя голову, он ощущал онемение в руках и паралич.

Встревожившись, Михаил Шуфутинский обратился за медицинской помощью. Врачи назначили ему операцию.

"Это ламинэктомия — делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров, и все", — пояснил шансонье в эфире "Секрета на миллион".

Лечение проходило в Соединенных Штатах Америки. Оперировал его лучших хирург, сумевший восстановить здоровье на 65%.

Исполнитель следит за своим здоровьем, сдает периодически анализы на сахарный диабет, подагру и простатит. Однако, прибегает к медицинской помощи только в редких случаях.

"Сейчас я редко обращаюсь к врачам. Надо жить и понимать, что всему приходит конец", — прокомментировал свою позицию певец.

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