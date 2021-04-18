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Митя Фомин оправдался за странную фотосессию с собакой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Hi-Fi" ранее заставил свою аудиторию краснеть. Любители животных вознегодовали, предполагая, что певец своим видом нанёс психологическую травму своей собаке по кличке Снежа.

Митя Фомин оправдался за странную фотосессию с собакой

Спустя несколько недель после публикации скандальной фотосессии Митя Фомин решил объяснить, что собака уже привыкла к его выходкам.

Подписчики поинтересовались у артиста, была ли собака не против участия в эпатажной съёмке?

"Это была не фотосессия, а минутный утренний экспромт, в которых моя собака участвует ровно столько, сколько живет со мной. Учитывая, что я собачник до мозга костей, я позволяю ей спать со мной, она вылизывает мои тарелки, я чмокаю ее в нос, для меня этих гигиенических барьеров не существуют. Собака вовремя получает необходимую ветеринарную помощь, противопаразитарные препараты, внутренние и внешние, она для меня и окружающих безобидна", — написал Митя Фомин в Instagram.

Фомин отметил, что использовал собаку для того, чтобы прикрыть те части тела, которые посторонние люди не должны видеть.

Исполнитель уверил, что его собака не страдает от жестокого обращения.

"Я человек, который в своей жизни ни одно живое существо не обидел и не дискредитировал. А то, что вы пишите, — чушь и бред. Если у людей возникают такие мысли, значит, они сами их допускают", — объяснил Митя, отметив, что ему нечего скрывать от своего домашнего любимца.

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Митя Фомин - Все будет хорошо
Автор: Елена Былкина
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