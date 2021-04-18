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Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

12 апреля Альбина Джанабаева родили дочку от Валерия Меладзе. Вчера певицу выписали из роддома, и она показала малышке родной дом.

Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в своем профиле в Instagram поделилась первой фотографией дочери. Лицо  Джанабаева показывать не стала, ограничившись рукой новорожденной.

"Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", —  подписала пост Альбина.

Это уже третий совместный ребенок пары  Меладзе-Джанабаева.Супруги воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у главы семейства есть три дочери от первого брака. 

Поклонники поздравили звездную пару с появлением дочери: "Какие длинные пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников. Здоровье Малышке и Маме!"

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Альбина Джанабаева - Пообещай (Official video)
Автор: Елена Былкина
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