Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери

12 апреля Альбина Джанабаева родили дочку от Валерия Меладзе. Вчера певицу выписали из роддома, и она показала малышке родной дом.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в своем профиле в Instagram поделилась первой фотографией дочери. Лицо Джанабаева показывать не стала, ограничившись рукой новорожденной.

"Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", — подписала пост Альбина.

Это уже третий совместный ребенок пары Меладзе-Джанабаева.Супруги воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у главы семейства есть три дочери от первого брака.

Поклонники поздравили звездную пару с появлением дочери: "Какие длинные пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников. Здоровье Малышке и Маме!"

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