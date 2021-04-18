Киркоров признался, что они с Пугачёвой в ссоре

Королю российской эстрады не удалось утаить от общественности то, что между ним и Примадонной пробежала чёрная кошка.

Публика заподозрила, что у Пугачёвой с Киркоровым получился конфликт из-за того, что Алла Борисовна отписалась от экс-супруга в Instagram.

Кроме того, аудитория ловила каждый намёк Филиппа Бедросовича, в которых читался некий упрёк в адрес Примадонны.

Есть предположения, что экс-супруги разошлись в своих политических взглядах.

Журналисты программы "Ты не поверишь!" на телеканала НТВ стали интересоваться у певца, что произошло между ним и его бывшей возлюбленной, ведь артистам даже после развода удавалась сохранять добрые отношения.

Киркоров отделался лишь общими фразами, не раскрывая подробностей конфликта.

"Женщина всегда не помнит. Женщины, им можно все. Королева имеет право на любой ход", — цитирует слова Филиппа "Московский комсомолец".

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