Прохор Шаляпин назвал 2 варианта исполнителя в маске Носорога

Прохор Шаляпин идентифицирует участников шоу "Маска", исходя из особенностей их голоса. Вокал, тембр, диапазон - все это наводит певца на предположения, которые с большей долей вероятности находят свое подтверждение.

На это раз звезда отечественного шоу-бизнеса пытается рассекретить инкогнито Носорога. И у него есть 2 варианта.

"Первое, что я могу сказать про выступление: восхитительный вокал, очень приятный тембр. И низы бархатистые красивые, и верха — полетные, летящие. Очень приятно слушать. Человек одаренный", — проанализировал артист голос таинственного незнакомца.

Одним из вариантов Прохора Шаляпина является Глеб Матвейчук. Однако, его тембр заставляет певца сомневаться. Второй вариант кажется ему более походящим.

"Допускаю, что под маской Носорога может быть Кирилл Туриченко из группы „Иванушки International“. Я бы сделал ставку на него" — признался Прохор сайту Teleprogramma.pro.

По мнению Шаляпина, Носорог самый профессиональный и талантливый участник шоу "Маска".

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