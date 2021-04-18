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"В 2 ночи решила резать": Анна Седокова рассказала об операции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Седокова проявила себя как очень терпеливая женщина. На протяжении 2 недель она героически терпела боль в правом глазу. 

"В 2 ночи решила резать": Анна Седокова рассказала об операции

Звезда доверилась своим поклонникам и решила ждать, когда болезнь пройдет сама.  

"Две недели. Две отмененных премии. Четыре перенесенных больших съемки. 14 дней страданий. Но все. Настал 15-й день. Я вспомнила, что я Аня Седокова", —  поделилась ощущениями в своём Instagram певица.

Анна призналась, что посчитала свое долготерпение глупым поступком, который не только превратил 2 недели в страдания, но и заставил ее перенести ряд важных мероприятий. Терпение звезды лопнуло неожиданно посреди ночи.

"В два часа ночи решила резать. В восемь утра набрала в клинику, записалась к хирургу. В 11:30 лежала в операционной", —  рассказала она.

Теперь Анна получила новый опыт, поддерживающий оперативное и быстрое принятие решений, если дело касается собственного здоровья.

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Автор: Елена Былкина
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