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Наталья Краснова позавидовала жизнерадостности бомжа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своем блоге в Instagram Наталья Краснова решила поразмышлять о счастье и радости. Свои мысли она подкрепила данными исследований ученых, о взаимосвязи генов и ощущения счастья.

Наталья Краснова позавидовала жизнерадостности бомжа

"Просто я вчера выносила мусор, вся в своих тягостных мыслях, а в помойке копошился жизнерадостный бомжишка. Я вот думаю, может, я изначально родилась такой, которая не может радоваться всему подряд? Может, дело в генах?" — поделилась девушка.

Казалось бы, уж кому-кому, а не известной участнице стендап-шоу предаваться безрадостным мыслям. Видимо, Наталья, хоть и относится ко всему происходящему в жизни с юмором, все же испытывает меланхолию.

Ее подписчики присоединились к дискуссии, выразив и доказав свои точки зрения. Размышления Натальи поддержали, а вот ученых немного пожурили.

"Ну да, врождённая особенность. Только эти учёные забыли уточнить, что те 50% с врождённым умением быть счастливыми, имеют врождённые особенности и переживать спады и меланхолию. Часть времени они счастливы, а часть грустят. И это не сильно зависит от "погоды" за бортом из сознания", — признались россияне в комментариях.

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БЫВШИЙ ЖЕНИТСЯ | КАК ПЕРЕЖИТЬ?
Автор: Елена Былкина
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