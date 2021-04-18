Марина Африкантова ищет смысл жизни не только в детях

Участница шоу "ДОМ-2" считает, что её удел самореализация, и только после неё - материнство. Поэтому сейчас Марина Африкантова активно ищет себя, и не спешит заводить детей.

В поисках себя звезда стала почти затворницей, ограничив число своих контактов с окружающими лишь мужем.

"У меня в голове свой мир, куда я не хочу никого впускать, кроме Ромы. Я не хочу тусить, гулять, болтать, не хочу тратить на это свою энергию. Хотя, если люди при общении обмениваются энергиями, может, я просто не хочу растрачивать свою энергию на бесполезные для себя вещи", — пояснила свой поступок 33-летняя девушка.

К такому добровольному ограничению общения она пришла после встречи с астрологом. Африкантова серьезно отнеслась к сведениям своей натальной карты.

"Астролог сказала, что по моей натальной карте у меня на первом месте самореализация, а потом дети. Сказала, что моя самореализация не только состояться как хорошая мама, а что-то большее", — пояснила звезда отечественного шоу-бизнеса.

Каким станет новый проект Марина Африкантова пока не знает, но уверена, что должна добиться поставленной цели и реализовать себя как личность.

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