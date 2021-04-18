Дети Сергея Безрукова катаются верхом на папе

Главный "бригадир" страны всегда оставляет в своем плотном графике время на семью. Вот и сегодня утро Сергея Безрукова началось с игр с детьми, пока жена на кухне создавала вкусные кулинарные шедевры.

Актер поделился в Instagram видео, на котором катает на спине своих довольных детишек.

"Наконец-то...Вот честно,как же давно я об этом мечтал,дети проснулись и уже катаются верхом на папе...на кухне пахнет блинами👏...Аня потрясающе готовит...такое было только в детстве,когда жил с родителями!!!!", - прокомментировал новый пост Сергей Безруков.

Пока "Саша Белый" с счастливой улыбкой проводил утро в кругу семьи, подписчики оценили уют и семейное тепло в доме артиста.

"Ничего не украшает так мужчину как его верность семье!!!!", "Как же от Вас всегда веет позитивом и семейным уютом 🥰 хороших выходных 👋", - пожелали они актеру.

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