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Елена Ваенга призналась, с чем связан её псевдоним

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём аккаунте в instagram певица решила поделиться самым сокровенным. Елена Ваенга опубликовала серию постов. На одном из них — фото её паспорта, где указана настоящая фамилия звезды и дата её рождения. Елена Владимировна Хрулёва родилась 27 января 1977 года.

Елена Ваенга призналась, с чем связан её псевдоним

Подписчики исполнительницы восхитились красотой ее фото и открытостью: "Так не бывает! Первый раз вижу красивое фото в паспорте!) Обычно фотографы на документы рукожопы".

Следующий пост с фото мемориальной таблички о переименовании поселка Ваенга в город Североморск приоткрыл завесу тайны над тем, откуда Елена взяла свой псевдоним. Так звезда решила не терять связи со своей малой родиной.

"Человека можно выгнать из Ваенги… Но вот Ваенгу из человека — НИКОГДА", "Удивительные факты и история, конечно!… Потрясающе. Как всё символично! Как бы хотелось побывать в тех краях!", "Думаю, скоро назад переименуют! В честь Елены) Будет новая табличка", — с жаром отозвались в комментариях почитатели таланта исполнительницы.

Серия фото Елены Ваенги была связана с ее приездом в Североморск. Звезда решила поделиться не только переполняющими ее эмоциями, но и своими секретами.

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Елена Ваенга - Королева(Три аккорда 06.08.2017г.)
Автор: Елена Былкина
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