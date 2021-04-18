Якубович рассказал о внучке, которая работает в "Макдональдсе"

Леонид Аркадьевич рассказал о своих наследниках, которые не желают пользоваться протекцией знаменитого отца и деда.

По словам Якубовича, его отпрыски растут гордыми и независимыми. Ведущий шоу "Поле чудес" объяснил, что его дочь Варвара и сын Артём предпочитают скрывать от окружающих родство с популярным телеведущим.

Для того, чтобы оставаться инкогнито, они носят фамилии матерей.

Кроме того, 20-летняя внучка Якубовича пошла работать в "Макдональс" за "чудовищную" зарплату в 12 тысяч рублей.

"Я ей говорил: "Давай найдём работу получше". Но ей нравится, ну пусть работает", — сказал Якубович.

Он также рассказал, что дочка Варвара тоже спешит самостоятельно зарабатывать, намереваясь устроиться продавцом или парикмахером. Дети упорно не желают пользоваться покровительством состоятельного отца.

Такие перспективы Якубович пресёк, заставляя дочь доучиться в институте, а потом поступить в магистратуру.

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