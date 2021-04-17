Екатерина Андреева уверена, что чиновники обманывают туристов

Телеведущая разместила в сторис Instagram обличительный пост, в котором рассказала, как не смогла улететь из Турции.

Екатерину Андрееву возмутило то, что она и сотни других россиян оказались в серьёзном затруднении, не зная, как вернуться на родину.

Опытную ведущую новостей вывело из себя закрытие авиасообщения с Турцией.

По словам Андреевой, об отмене вылета пассажирам сообщили уже после регистрации на рейс.

Выкручиваться из ситуации звезде ТВ пришлось самостоятельно, выискивая другие пути в Россию.

Екатерина уверена, что вице-премьер Татьяна Голикова и Зарина Догузова, глава Ростуризма, обманывают российских граждан.

В продолжении темы Андреева объяснила, что предпочитает говорить правду, несмотря на то, что она может кому-то не понравиться.

"Носорогу, чтоб не слышал звук пилы, закрывают ушки бумбончиками. А вот есть люди, которые не хотят слышать о какой-то проблеме и тоже закрывают уши. Типо — не слышали, значит ее (проблемы) нет. Я же считаю, что тональным кремом прикрывать гнойные язвы — глупо и недальновидно. Предпочитаю вонючую мазь Вишневского. И это как в прямом, так и переносном смысле. Именно так я решаю проблемы. Не замалчивая, без страха сказать все как есть", — заявила Андреева.

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