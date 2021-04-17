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Полуголая Кристина Асмус пошутила о разводе с Харламовым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Не всем подписчикам пост актрисы показался смешным.

Полуголая Кристина Асмус пошутила о разводе с Харламовым

Кристина Асмус, равно как и её экс-супруг Гарик Харламов, не прочь поймать хайп на теме своего развода.

Экс-супругам удалось избежать громкого скандала и взаимных обвинений, однако они периодически "греют руки" на теме, которая всех интересует.

Расставшиеся звёзды предпочитают небольшими порциями говорить на тему своего расставания, причём делают они это почти всегда в формате юмора.

Кристина Асмус — мастер хайпа. Он совместила два приёма, с помощью которого приковала внимание аудитории к своему посту в Instagram.

Асмус разделась, оголив грудь. Сопроводила снимок Кристина шуткой про раздел имущества.

"Я после раздела имущества", — подписала публикацию артистка, напомнив публике о своём разводе.

Подписчики бурно отреагировали на пост Асмус. 

"После Харламова совсем одинокая стала?;"

"В одних штанах, но с чистой душой";

"Вообще с ума сошла. Как осталась без мужа", — писали фолловеры под постом.

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Гарик Харламов про РАЗВОД с Кристиной Асмус
Автор: Елена Былкина
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