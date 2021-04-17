Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+

Актриса приоткрыла завесу тайны и объяснила, как на самом деле в кино снимают постельные сцены.

Настасья Самбурская поведала, как скотч приходит на помощь актёрам, когда нужно сниматься в сексуальных сценах.

34-летняя актриса рассказала о тонкостях профессии, отвечая на вопросы подписчиков.

У Самбурской поинтересовались, может ли между актёрами возникнуть химия в процессе постельной сцены в кино.

Настасья объяснила, что в такие моменты актёрам не до эротики, так как на них устремлены камеры и десятки глаз представителей съёмочной группы

"Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного: чтобы побыстрее это все закончилось", — призналась артистка.

Артистка наглядно показала, как именно она использует скотч в пикантных сценах.

Самбурская опубликовала снимок, на котором она запечатлена со скотчем, который облепляет её грудь. Клейкая лента позволяет актрисам маскировать интимные места.

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