Против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

На защиту эпатажного рэпера встал звёздный адвокат Сергей Жорин.

В творчестве Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн, увидели пропаганду наркотиков.

Против исполнителя, который то и дело провоцирует скандалы, заведено не уголовное, а административное дело. Певцу грозит наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей.

"Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 6.14 КоАП — якобы в двух клипах Моргенштерна "Family" и "Розовое вино-2" есть пропаганда запрещенных веществ. Примечательно, что в рамках расследования надо будет провести ряд экспертиз, в том числе лингвистическую. И теперь не только сотрудники полиции, но и суд вынуждены будут подробно ознакомиться с творчеством моего доверителя: пересмотреть клипы, прочитать тексты песен. И я, как адвокат Моргенштерна, желаю им приятного прослушивания!" — отметил юрист Сергей Жорин в интервью изданию "Комсомольская правда".

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