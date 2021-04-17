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Пугачёва похвасталась морем цветов после своего дня рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Примадонну завалили букетами цветов, которые она расставила в вазах во дворе своего дома.

Пугачёва похвасталась морем цветов после своего дня рождения

День рождения Алла Борисовна отметила скромно. На свой праздник она позвала только самых близких и родных людей.

Поклонники и друзья Аллы Пугачёвой слали ей многочисленные букеты. Цветов оказалось так много, что их вынесли во двор и расставили по вазам в арках семейного замка, где Пугачёва живёт с Максимом Галкиным и детьми — Гарри и Лизой.

Народная артистка СССР сказала спасибо всем, кто её поздравил, и призналась, что она по-настоящему счастлива.

"Спасибо большое за эти цветы, за поздравления, за чудесный день, который был 15 апреля! Спасибо всем моим поклонникам, которые пели песни, играли на разных инструментах около дома. Смотрите, какое количество цветов! Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность! Я — счастливая женщина!" — обратилась певица к поклонникам в своём микроблоге.

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