Сам выпускник "Фабрики звёзд" скрывался в популярном проекте под личиной Белого орла.

Информацию о том, кто прячется под маской того или иного персонажа, держат в строжайшей тайне.

Об участниках проекта не знают даже сами конкурсанты.

Марку Тишману долго удавалось водить за нос членов жюри, однако его тоже рассекретили. Он выступал на сцене популярного шоу в костюме Белого орла.

Особенно публику мучает вопрос о том, кто скрывается за костюмом Ламы. Этот персонаж удивляет всех своим красивым голосом.

Есть предположение. что под маской прячется оперный певец Юсиф Эйвазов. Такое мнение сложилось, потому что исполнитель является поклонником шоу "Маска" вместе со своей супругой Анной Нетребко.

"Маска". Лама - You Raise Me Up