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Тишман после вылета из шоу "Маска" пытался разоблачить Ламу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сам выпускник "Фабрики звёзд" скрывался в популярном проекте под личиной Белого орла.

Тишман после вылета из шоу "Маска" пытался разоблачить Ламу

Информацию о том, кто прячется под маской того или иного персонажа, держат в строжайшей тайне.

Об участниках проекта не знают даже сами конкурсанты.

Марку Тишману долго удавалось водить за нос членов жюри, однако его тоже рассекретили. Он выступал на сцене популярного шоу в костюме Белого орла.

Особенно публику мучает вопрос о том, кто скрывается за костюмом Ламы. Этот персонаж удивляет всех своим красивым голосом.

"Нет, это не Чумаков, не Басков, не Панайотов. Я думаю, там грандиозный артист академический. Это однозначно для меня", — сказал Тишман на YouTube-канале проекта.

Есть предположение. что под маской прячется оперный певец Юсиф Эйвазов. Такое мнение сложилось, потому что исполнитель является поклонником шоу "Маска" вместе со своей супругой Анной Нетребко. 

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"Маска". Лама - You Raise Me Up
Автор: Елена Былкина
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