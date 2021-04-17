Под наставничеством Егора Крида Елизавета Трофимова стала финалисткой музыкального конкурса.
Наследница популярного исполнителя Сергея Трофимова Елизавета с триумфом прошла все предыдущие испытания в шоу "Голос. Дети" и вышла в финал песенного проекта.
Оказалось, что знаменитый отец был не в восторге от идеи участия дочери в шоу.
Елизавета настояла на своём и попала в команду Егора Крида.
Девочка собирается вступить в борьбу за первое место с сильными и талантливыми конкурентами.
В интервью федеральному телеканалу Сергей Трофимов с супругой объяснили, что отговаривали дочь от появления на ТВ-шоу.
"Она много лет нас уговаривала, а мы не разрешали", — сказала мама юной вокалистки Анастасия.
"Я говорю, доча, не надо!" — подтвердил Сергей Трофимов.
Девочку предупредили, что её может ожидать волна негатива, но это её не испугало.
"Я не задумывалась, когда шла на проект, о том, что мой папа — известный артист. Мне было на это наплевать, потому что я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое", — цитирует слова Елизаветы Трофимовой Пятый канал.
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