Как дочка Трофима стала участницей шоу "Голос. Дети"?

Под наставничеством Егора Крида Елизавета Трофимова стала финалисткой музыкального конкурса.

Наследница популярного исполнителя Сергея Трофимова Елизавета с триумфом прошла все предыдущие испытания в шоу "Голос. Дети" и вышла в финал песенного проекта.

Оказалось, что знаменитый отец был не в восторге от идеи участия дочери в шоу.

Елизавета настояла на своём и попала в команду Егора Крида.

Девочка собирается вступить в борьбу за первое место с сильными и талантливыми конкурентами.

В интервью федеральному телеканалу Сергей Трофимов с супругой объяснили, что отговаривали дочь от появления на ТВ-шоу.

"Она много лет нас уговаривала, а мы не разрешали", — сказала мама юной вокалистки Анастасия. "Я говорю, доча, не надо!" — подтвердил Сергей Трофимов.

Девочку предупредили, что её может ожидать волна негатива, но это её не испугало.

"Я не задумывалась, когда шла на проект, о том, что мой папа — известный артист. Мне было на это наплевать, потому что я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое", — цитирует слова Елизаветы Трофимовой Пятый канал.

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