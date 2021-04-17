У певицы Алексы родился первенец

Отцом ребёнка выпускницы "Фабрики звёзд" и бывшей девушки Тимати стал фитнес тренер Полины Гагариной.

Радостной новостью Алекса поделилась с подписчиками в Instagram.

Исполнительница хита "Где же ты?" опубликовала в своём микроблоге снимок фото встречи с малышкой.

Счастливый момент не пропустил и супруг певицы Вячеслав Дайчев.

"16 апреля у нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в теплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом", — написала под снимком певица.

В брак Дайчев и Алекса вступили незадолго до рождения дочери. Ранее певица публиковала кадры с модной фотосессии, где она запечатлена беременной с объёмным животом.

Дайчева ранее упрекали в том, что он бросил беременную невесту. Финтнес-тренер присутствовал в момент рождения сына. Он не бросает ребёнка от предыдущих отношений, помогая матери своего сына в воспитании мальчика.

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