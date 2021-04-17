Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори умерла на 53 году жизни.

О трагическом известии сообщил супруг актрисы Дэмиэн Льюис.

"Я с разбитым сердцем объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе", — написал Льюис в своём микроблоге.

Маккрори известна по роли мамы Драко Малфоя Нарциссы Малфой в фильме о Гарри Поттере.