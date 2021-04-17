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Скончалась звезда "Гарри Поттера"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори умерла на 53 году жизни.

Скончалась звезда "Гарри Поттера"

О трагическом известии сообщил супруг актрисы Дэмиэн Льюис.

"Я с разбитым сердцем объявляю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе", — написал Льюис в своём микроблоге.

Маккрори известна по роли мамы Драко Малфоя Нарциссы Малфой в фильме о Гарри Поттере.

Она также снималась в картинах "Острые козырьки", "Хранитель времени", "Доктор Кто", "Страшные сказки", "Воспоминания неудачника".

О кончине коллеги по фильму написал также Дэниел Рэдклифф

"По-настоящему потрясен и опечален известием о смерти Хелен Маккрори. Одна из моих любимых актрис, она была разной в каждой роли. Такая красивая, талантливая и разносторонняя. Она была одной из причин, почему Гарри Поттер был жив!! Если бы она не солгала о смерти Гарри, мы знаем, что бы случилось", — написл Дэниел в Instagram.

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УМЕРЛА МАМА ДРАКО МАЛФОЯ/ Не стало актрисы из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори
Автор: Елена Былкина
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