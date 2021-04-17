Лариса Гузеева набила на руке татуировку

Телеведущая шоу "Давай поженимся" шокировала своим поступком свою коллегу по программе Розу Сябитову.

Тепераментая Лариса Гузеева в последнем выпуске своего шоу, где одинокие сердца ищут друг друга, позавидовала гостю программы.

Потенциальная невеста сделала жениху тату прямо в эфире ТВ-шоу.

Лариса Гузеева поинтересовалась, есть ли у тату-мастера одноразовые иглы. Та ответила утвердительно, поэтому Лариса Андреевна, недолго думая, попросила ей набить татуировку.

Телесвала попросила листок бумаги и ручку и нарисовала то, что она хочет видеть на своей руке.

Роза Сябитова пыталась образумить соведущую.

"Лариса, ты серьезно решила? Это же больно, знаешь как больно?" — увещевала Роза Раифовна свою коллегу. однако Гузеева осталась тверда в своём намерении.

В итоге на руке актрисы появились инициалы — Л. Г.

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«Лариса, ты серьезно решила? Это же больно, знаешь как больно?» - удивилась Сябитова. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/starlife/46240139/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink