Телеведущая шоу "Давай поженимся" шокировала своим поступком свою коллегу по программе Розу Сябитову.
Тепераментая Лариса Гузеева в последнем выпуске своего шоу, где одинокие сердца ищут друг друга, позавидовала гостю программы.
Потенциальная невеста сделала жениху тату прямо в эфире ТВ-шоу.
Лариса Гузеева поинтересовалась, есть ли у тату-мастера одноразовые иглы. Та ответила утвердительно, поэтому Лариса Андреевна, недолго думая, попросила ей набить татуировку.
Телесвала попросила листок бумаги и ручку и нарисовала то, что она хочет видеть на своей руке.
Роза Сябитова пыталась образумить соведущую.
"Лариса, ты серьезно решила? Это же больно, знаешь как больно?" — увещевала Роза Раифовна свою коллегу. однако Гузеева осталась тверда в своём намерении.
В итоге на руке актрисы появились инициалы — Л. Г.
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