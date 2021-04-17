Галкин приревновал Пугачёву к молодому рэперу

Аллу Борисовну восхитил исполнитель Скриптонит. который стал оказывать Примадонне знаки внимания.

А. Пугачева - "Скриптонит мой любимый Акын"!

Алла Пугачёва в свой день рождения стала гостьей YouTube-шоу Макима Галкина "Музыкалити".

Примадонне дали оценить одну из композиций Скриптонита "Чистый". Алле Борисовне творчество рэпера пришлось по вкусу, и она заявила, что тот становится ее любимым исполнителем.

"Меня поражает то, насколько правильно он выражает свои мысли. Так могут писать только люди, которые зациклены на честности, чистоте, ненавидят фальшь. Протестность какая-то существует… Да еще казах!" — сказала Алла Борисовна.

В конце шоу в студию пришёл сам Скриптонит, который вручил маститой певице букет розовых роз.

Глядя на это, Галкин с ревностью поинтересовался, будут ли рэпер и его жена целоваться.

"Рано!" — ответила Пугачёва.