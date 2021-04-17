Подкаблучник: Харламов не принял свадебный подарок Воли

В Comedy Club снова подняли беспроигрышную тему о семейных отношениях резидентов юмористического шоу.

Комикам Павлу Воле и Гарику Харламову опять подкинули повод уязвить друг друга. В гости на проект пришла фигуристка Евгения Медведева. Она подарила юмористам модные толстовки.

"У меня для вас есть подарочки. У меня есть свой бренд одежды, который мы старательно развиваем. И специально для вас сделали подарочки", — объяснила двукратная чемпионка мира.

Павел Воля развернул свой подарок и прочитал на футболке надпись: "Любящий муж".

Комик не удержался и в очередной раз съязвил по поводу развода Гарика Харламова.

"Харлашка. Я тебе эту кофту подарю на третью свадьбу", — сказал комик.

Харламов не остался в долгу и обозвал коллегу по шоу подкаблучником. Юморист добавил, что Воля может оставить толстовку себе.

В Comedy Club часто эксплуатируют тему личных отношений комиков. Не упускают они случая пошутить и над гостями своего язвительного проекта.

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