Текст песни Манижи номинировали на престижную премию

Текст песни Russian Woman участницы "Евровидения-2021" Манижи отметили номинацией на премию Eurostory Award.

Премию дают за лучший текст песни, представленной на конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Помимо Манижи Сангин, претендентами на премию стали представители Болгарии, Италии, Нидерландов и Бельгии.

В этом году престижная награда будет вручаться в пятый раз. Ранее ее получали исполнители из Украины (Джамала, 2016), Франции (Alma, 2017 и Madame Monsieur, 2018) и Италии (Mahmood, 2019).

Миссия выбирать достойного победителя возложена на компетентное жюри из 75 человек.

Кроме того, песни вынесут на народное голосование.

В своей композиции Russian Woman (в переводе"Русская женщина") Манижа разрушает стереотипы и требования, от которых страдают женщины в России.

Престижный песенный конкурс "Евровидение-2021" состоится с 18 по 22 мая в городе Роттердаме (Голландия).

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