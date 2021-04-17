Тима Белорусских прокомментировал свой обвинительный приговор

Певец уверяет, что хочет начать жизнь с чистого листа.

Исполнитель хитов "Незабудка" и "Витаминка" ранее был обвинён в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта.

Популярному исполнителю не удалось уйти от ответственности, так как у него были найдены 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина.

Сегодня Минский суд приговорил 22-летнего артиста к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение.

Приговор обрадовал певца, поэтому он не собирается его обжаловать.

"Все класс, мы довольны", — цитирует исполнителя Telegram-канала LIFE SHOT.

Тима Белоррусских объяснил, что осознал свою ошибку.

"Я стал сильнее и начну новую жизнь", — заявил Тима.

Нстоящее имя Тимы Белорусских — Тимофей Морозов. Певец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что скоро встретится с российской публикой.

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