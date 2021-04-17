Гальцев показал, как выглядел почти тридцать лет назад

Юморист разместил в своём Instagram архивное фото, на котором он свеж и юн, как майская роза.

Всероссийская популярность пришла к Юрию Гальцеву в зрелом возрасте.

Аудитория запомнила Гальцева времён номеров "Аншлага". Кажется, что с тех пор артист нисколько не изменился.

Гальцев приоткрыл тайну и показал аудитории снимок, на котором ему чуть более тридцати лет.

На фото Юрий запечатлён со своей знакомой.

"Ира Ковалёва. Театр " Буфф" 1993- й, мой добрый и надёжный друг!" — подписал снимок Гальцев.

На архивном фото кожа Гальцева просто сияет, как у женщин из Instagram, которые переусердствовали с фильтрами и фотошопом.

Публика с удивлением и восхищением рассматривала фотографию молодого Гальцева.

"Божечки! Какой вы юный. Сначала не поняла кто. Прелесть. Молодость"; "Господи! Красота-то какая, Юрий!"; "Стивен Сигал", — комментировали снимок удивлённые подписчики.

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