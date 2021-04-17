Юморист разместил в своём Instagram архивное фото, на котором он свеж и юн, как майская роза.
Всероссийская популярность пришла к Юрию Гальцеву в зрелом возрасте.
Аудитория запомнила Гальцева времён номеров "Аншлага". Кажется, что с тех пор артист нисколько не изменился.
Гальцев приоткрыл тайну и показал аудитории снимок, на котором ему чуть более тридцати лет.
На фото Юрий запечатлён со своей знакомой.
"Ира Ковалёва. Театр " Буфф" 1993- й, мой добрый и надёжный друг!" — подписал снимок Гальцев.
На архивном фото кожа Гальцева просто сияет, как у женщин из Instagram, которые переусердствовали с фильтрами и фотошопом.
Публика с удивлением и восхищением рассматривала фотографию молодого Гальцева.
"Божечки! Какой вы юный. Сначала не поняла кто. Прелесть. Молодость";
"Господи! Красота-то какая, Юрий!";
"Стивен Сигал", — комментировали снимок удивлённые подписчики.
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